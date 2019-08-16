Сообщения о минировании гостиниц, аэропорта и вокзала в Минске оказались ложными

15:34, 19 августа 2019, ПАИ

Сообщения о минировании пяти гостиниц, аэропорта в Минске и железнодорожных вокзалов оказались ложными. Как пишет ТАСС со ссылкой на МВД Белоруссии, сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

Отмечается, что уже завершено обследование пяти гостиниц в Минске, Национального аэропорта, столичного и областных железнодорожных вокзалов. Каких-либо опасных предметов обнаружено не было.

Следователи возбудили уголовные дела по фактам заведомо ложных сообщений. В 2019 году в Белоруссии зафиксировано свыше 30 ложных сообщений об опасности.