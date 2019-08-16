Семья из Петрозаводска попала под колеса большегруза в Псковской области

15:43, 19 августа 2019, ПАИ

Семья из Петрозаводска пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД России.

Авария произошла 19 августа около 10:15 на 52-м километре трассы Опочка - Полоцк в Себежском районе. Автомобиль KIA Ceed под управлением женщины выехал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество для проезда перекрестка большегрузу Scania. За рулем фуры находился мужчина.

В результате столкновения пострадали четверо пассажиров KIA Ceed, включая 5-летнего мальчика и 13-летнюю девочку. Пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, они получили травмы головы, у девочки сломана ключица. Водитель Scania не пострадал.