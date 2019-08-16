Чиновник украл трактор, чтобы оплатить учёбу в вузе

17:11, 19 августа 2019, ПАИ

В Новосибирской области глава Половинского сельсовета Краснозерского района украл и продал принадлежащий администрации трактор, чтобы оплатить высшее образование, сообщает Lenta.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

Выяснилось, что трактор мужчина продал ещё в мае 2018 года. Местный житель приобрел технику за 20 тысяч рублей.

Против главы сельсовета возбудили дело по части 3 статьи 160 УК («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Он признал вину и возместил ущерб.