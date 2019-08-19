В Псковской области завершена профилактическая работа по пожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях

21:30, 19 августа 2019, ПАИ

Ежегодно в период оздоровительного сезона осуществляются выезды специалистов в детские загородные лагеря для проведения профилактических занятий с детьми и персоналом. Главная цель этих мероприятий: напомнить правила пожарной и электробезопасности, нормы поведения при отдыхе на водных объектах. В настоящее время работа в этом направлении завершена, а финальный выезд состоялся 16 августа текущего года в загородный оздоровительный лагерь «Стремительный». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В этот день профилактическое мероприятие состояло из двух смысловых частей. Беседу об основных причинах пожаров, правилах поведения при возгорании в помещении, основных поражающих факторах пожаров и способах защиты от них провела ведущий методист Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Светлана Таганова.

Продемонстрировав предметы, пострадавшие в результате пожаров, она напомнила собравшимся об опасности и огромной разрушительной силе огня, вышедшего из-под контроля человека. Затем ребята получили подробную информацию об устройстве и использовании порошкового огнетушителя и потренировались применять его на практике.

Вторая часть мероприятия была посвящена теме безопасного электричества. Ведущий специалист отдела по связям с общественностью филиала «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» Татьяна Никифорова провела беседу о правилах поведения вблизи электросетевых объектов и обращения с бытовыми электроприборами в формате интерактивного тестирования. Ребятам предлагались к рассмотрению различные жизненные ситуации, связанные с проявлением особых свойств электричества. Кроме того, все дети смогли потренироваться в ходьбе специальным электробезопасным «гусиным шагом» и увидеть оборудование, которое энергетики используют в своей работе.

По традиции, в конце своего визита гости вручили ребятам небольшие сувениры, предоставленные филиалом «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго»: книжные закладки с памятками по электробезопасности, тетради и красочные плакаты.