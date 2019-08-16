На скамье подсудимых может оказаться предприниматель из Пскова за продажу спиртного

13:11, 20 августа 2019, ПАИ

В Пскове рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении местного предпринимателя. Около двух месяцев назад 29-летний мужчина открыл торговую точку на Крестовском шоссе. Позиционировал он ее как магазин белорусских товаров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Проверка показала, что наряду с «белорусскими товарами» торговать предприниматель решил и алкоголем. Вот только лицензии на этот вид деятельности у него не было.

По итогам проверки, которую провели по итогам обращений местных жителей, предпринимателю пришлось оплатить административный штраф.

Спустя какое-то время повторная проверка показала, что первый урок мужчина не усвоил — на витрине все так же красуется спиртосодержащая тара. «Согласно законодательству Российской Федерации, индивидуальный предприниматель просто не может получить подобный документ»,- уточнили в полиции.

Кроме того, владелец торговой точки не смог предоставить стражам правопорядка сопроводительные документы и сертификаты на реализуемую алкогольную продукцию.

Однозначно ему вновь грозит административный штраф. А поскольку нарушение выявлено повторно, то речь может идти и об уголовной статье.