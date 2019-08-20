Дания может продать Гренландию

22:25, 20 августа 2019, ПАИ

Члены королевской семьи Дании допустили возможность продажи Гренландии США, сообщают западные СМИ.

Королевская семья считает, что предложение президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии – комплимент для острова. В частности, по словам, принцессы Антонии Шаумбург-Липпе, жены двоюродного брата королевы Маргретте II принца Вальдемара и её сына, принца Марио Макс Шаумбург-Липпе, Дания может продать Гренладию США только в случае одобрения местных жителей.

16 августа Дональд Трамп заявил, что США рассматривает вариант покупки Гренландии. По его словам, покупку острова он обсуждал со своими советниками. Ряд западных СМИ отметили, что сумма сделки может достичь 10 триллионов долларов.