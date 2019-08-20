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Политика

Россию хотят вернуть в G8

Президент США Дональд Трамп хочет вернуться к формату G8 («Большой восьмерки») с участием России, сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, необходимо проводить встречи ведущих стран мира с участием России, так как многие вопросы невозможно решить без её участия. «Я считаю, что это вновь могла бы быть G8, и, если бы кто-то выступил с таким предложением, я бы был расположен к тому, чтобы отнестись к нему очень благосклонно», - сказал Дональд Трамп.

В настоящий момент функционирует группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате «семерки» клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.

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