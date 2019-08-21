Водяной смерч прошел у берегов Эстонии

23:00, 21 августа 2019, ПАИ

Пассажиры парома регулярного сообщения по маршруту «Рохукюла – Хельтермаа» в Эстонии стали очевидцами водяного смерча вечером 21 августа, сообщает DELFI Эстония.

Водяной столб, по словам свидетелей вихря, направлялся от материка в сторону острова Хийумаа. Отмечается, что водяные смерчи в Эстонии являются частым природным явлением, которое наблюдается в районе островов в основном в августе и сентябре, когда при теплых морских волнах поступают достаточно холодные воздушные массы.

Такой смерч существует всего 15-30 минут. Он намного меньше классического смерча в диаметре, скорость движения и вращения ниже в 2-3 раза, не обязан сопровождаться ураганным ветром.