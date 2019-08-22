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Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Санкт-Петербурге

22 августа в 5:30 у Октябрьской набережной Санкт-Петербурга произошло возгорание на теплоходе «Петр Чайковский». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на городское управление МЧС.

По словам представителей ведомства, в момент пожара на теплоходе находились люди, 240 пассажиров и 80 сотрудников персонала были эвакуированы. Их разместили в ресторане на берегу. Погиб один человек, его тело было найдено в каюте. 

В МЧС также отметили, что возгорание произошло на первой палубе судна, в каюте механика на площади в 13 квадратных метров. В 6:10 пожар удалось потушить.

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