50-летнего дебошира задержали росгвардейцы в Опочке

10:59, 22 августа 2019, ПАИ

21 августа в 16:00 в Опочке на улице Коммунальной экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области задержал 50-летнего местного жителя, который вел себя неадекватно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина нецензурно выражался и отказывался выполнять законные требования сотрудников Росгвардии.

Задержанного доставили в отдел полиции и составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти).