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Пскович пострадал в ДТП с автобусом в Подмосковье

Фото: ГУ МЧС России по Московской области.

В Московской области при опрокидывании автобуса Golden Dragon, следовавшего по маршруту «Псков – Москва», пострадали восемь человек, в том числе и один житель Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Из восьми пострадавших шестеро были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в Истринскую больницу, включая жителя Псковской области.

Сотрудники комитета по здравоохранению Псковской области находятся в контакте с Истринской больницей и с центром медицины катастроф Московской области. Они на случай необходимости прорабатывают вопрос оказания медицинской помощи пострадавшему в ДТП псковичу на базе лечебных учреждений региона. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на личный контроль вопрос оказания медицинской помощи пассажирам автобуса «Псков - Москва».

По предварительным данным, водитель автобуса «Псков – Москва» заснул за рулем, после чего автобус опрокинулся в кювет. ДТП зафиксировано 22 августа в 6:30 в Подмосковье на 69-ом километре автодороги М-9 «Балтия». В салоне ехали 14 человек. Транспортное средство принадлежит частному перевозчику.

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