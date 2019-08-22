Жителей Псковской области просят помочь в поисках ребенка, которого отец прячет от матери

18:05, 22 августа 2019, ПАИ

Жителей Псковской области просят помочь в поисках мальчика, которого отец прячет от матери. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области, вопреки решению суда отец несовершеннолетнего ребёнка увёз его в неизвестном направлении. Розыском занимаются судебные приставы Ростовской области.

Идут поиски Георгия Козырева 2014 года рождения, который по решению суда должен быть передан матери от отца Александра Козырева.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения мальчика, просят сообщить по телефонам: 8 (950) 840-63-20, 8 (908)-181-92-92 или 8 (863) 262-44-69.