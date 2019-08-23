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Спорт

«Золото» завоевал пскович на парусной регате в Москве

Фото с портала «Псковский спорт»

Пскович Антон Логинов завоевал первое место в классе яхт «Ракета 270» на 40-ой открытой детской парусной регате «Приз героев Космоса», которая прошла на Пироговском водохранилище в Москве, пишет портал «Псковский спорт».

Псковская парусная команда выступала под руководством тренера Сергея Оверкина. 10 детей из Пскова приняли участие в соревнованиях.

Всего в 40-ой открытой детской парусной регате «Приз героев Космоса» приняли участие более 300 спортсменов из разных регионов России.

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