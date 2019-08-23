Повышение зарплат чиновникам обсудили члены ассоциации муниципальных образований Псковской области

16:05, 23 августа 2019, ПАИ

23 августа в Пскове члены ассоциации муниципальных образований Псковской области обсудили повышение зарплат муниципальных служащих и лиц, замещающих выборные муниципальные должности.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, с докладом по данному вопросу выступила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова.

Она отметила, что в связи с различиями в структуре муниципальных и гражданских служащих, наложение областной системы повышения зарплаты на муниципалитет будет происходить с потерями. По её словам, необходимо сначала привести в порядок реестр муниципальных должностей и сделать его аналогичным реестру должностей государственной гражданской службы. Она напомнила, что создана рабочая группа, в которую входят представители Пскова, Островского и Опочецкого районов. Они должны будут вывести адаптированную модель повышения оплаты труда муниципальным служащим.

Также на заседании главы районов обсудили вопрос, касающийся постановки на кадастровый учет общественных кладбищ, расположенных на землях лесного фонда - межевание лесных участков, отводимых под кладбища, и постановка их на кадастровый учет является требованием прокуратуры. Однако определить границы предполагаемого кладбища, учитывая возможное его расширение в перспективе, проблематично. Кроме того, не все земли лесного фонда подходят для размещения кладбищ. С докладом по этому вопросу выступил председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов.

Члены ассоциации рассмотрели и другие вопросы. В частности, они обсудили проблемы создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» и заслушали доклады об исполнении ряда решений правления ассоциации.