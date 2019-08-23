Губернатор назвал основные поводы для гордости для жителей Псковской области

16:01, 23 августа 2019, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников, открывая торжества по случаю 75-летия образования Псковской области, выделил основные поводы для гордости за регион. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, торжества проходят в БКЗ областной филармонии 23 августа.

Глава области особо подчеркнул, что все эти поводы — результат трудов жителей Псковской области. «Ведь именно их трудом уже 4-й год подряд темп роста промышленности в Псковской области в 3 раза превышает среднероссийский. С 2012 года в регионе началась работа по созданию особой экономической зоны, в 2016 году создан один из наиболее эффективных кластеров России. Два этих проекта заложили фундамент промышленного роста на долгие годы вперёд», - отметил Михаил Ведерников.

По его словам, аграрии региона обеспечивают «самую высокую динамику в отрасли среди регионов Северо-Западного федерального округа с 2013 года». «В торговле, туризме, строительстве, – по всем важнейшим экономическим показателям мы вышли на путь стабильного развития и сохраняем достойную динамику», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников отметил, то у региона есть свои достижения в социальной сфере, в развитии транспортной и дорожной инфраструктуры. «Общими усилиями Псковская область шаг за шагом отыгрывает утерянные за сложные годы позиции», - сказал он.

Есть достижения у Псковской области в спорте, в культуре, в образовании.

«С каждым годом расширяется событийная сетка, охватывая новые ниши: фестиваль кинематографа, гастрономии, колокольного звона, хорового пения, астрономии», - добавил глава региона.

Он особо обратил внимание на работу, проделанную в Пскове для увеличения туристического потока. Речь идет, например, о туркластере «Псковский», «который фактически возродил туристическую отрасль в регионе». «Его инфраструктурой ежегодно пользуются десятки тысяч жителей и гостей Псковской области. Мы ежегодно фиксируем рост турпотока до 10-15%. При поддержке федерального центра, мы начали реализацию второго проекта - туркластера «Духовные истоки». Уверен, он также даст отрасли серьёзный толчок развитию туротрасли», - сказал Михаил Ведерников.

С высокой трибуны в этот день губернатор обратился к присутствующим на торжестве предшественникам, которые в разные годы возглавляли Псковскую область. «Хочу сказать вам искренние слова благодарности за ту основу, которую вы заложили. Особую признательность хочу выразить Андрею Анатольевичу Турчаку, который продолжает отстаивать интересы Псковской области на федеральном уровне, и за последние два года помог реализовать целый ряд значимых для региона проектов», - сказал он.

Михаил Ведерников подчеркнул, что работы еще предстоит немало для того, «чтобы в полной мере раскрыть потенциал, но мы уверенно движемся в этом направлении, рука об руку с нашими друзьями, партнёрами и коллегами».