Журналисты ГТРК «Псков» стали призерами фестиваля «Человек и вера»

17:58, 24 августа 2019, ПАИ

Журналисты ГТРК «Псков» стали призерами VI всероссийского фестиваля телевизионных фильмов, телевизионных и радиопрограмм «Человек и вера», который проходил в Твери. Об этом Псковскому агентству информации сообщила директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко.

Работа Дины Дабришюте «Мастерская духа: на берегу Чудского озера» заняла второе место в номинации «Лучший сюжет, репортаж радио». А в номинации «Лучшая операторская работа» лучшим был признан сюжет «Сокровища Пскова. Ивановский клад» Дениса Алексеева.

Фестиваль «Человек и вера» проходит в Твери с 21 по 24 августа. В нём участвуют более 110 телерадиокомпаний из 42 регионов России - Санкт-Петербурга, Астрахани, Ярославля, Пскова, Белгорода, Казани, Ставрополя и других городов. В этом году он проводится в рамках тверского медиафорума на одной площадке с XXII фестивалем региональных телерадиокомпаний центрального федерального округа «Территория хороших новостей».