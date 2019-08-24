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Общество

Журналисты ГТРК «Псков» стали призерами фестиваля «Человек и вера»

Фото со страницы Натальи Юрченко в социальной сети «ВКонтакте».

Журналисты ГТРК «Псков» стали призерами VI всероссийского фестиваля телевизионных фильмов, телевизионных и радиопрограмм «Человек и вера», который проходил в Твери. Об этом Псковскому агентству информации сообщила директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко.

Фото со страницы Натальи Юрченко в социальной сети «ВКонтакте».

Работа Дины Дабришюте «Мастерская духа: на берегу Чудского озера» заняла второе место в номинации «Лучший сюжет, репортаж радио». А в номинации «Лучшая операторская работа» лучшим был признан сюжет «Сокровища Пскова. Ивановский клад» Дениса Алексеева.

Фото со страницы Натальи Юрченко в социальной сети «ВКонтакте».

Фестиваль «Человек и вера» проходит в Твери с 21 по 24 августа. В нём участвуют более 110 телерадиокомпаний из 42 регионов России - Санкт-Петербурга, Астрахани, Ярославля, Пскова, Белгорода, Казани, Ставрополя и других городов. В этом году он проводится в рамках тверского медиафорума на одной площадке с XXII фестивалем региональных телерадиокомпаний центрального федерального округа «Территория хороших новостей».

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