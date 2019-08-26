Площадь районного Дома культуры благоустроили в Усвятах

13:36, 26 августа 2019, ПАИ

В Усвятах благоустроили площадь районного Дома культуры (улица Карла Маркса,17) в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

В рамках работ на территории у районного Дома культуры заменили бордюрный камень и выложили брусчаткой новые дорожки. Также было выполнено озеленение, установлены вазоны, информационный стенд, знак «Я люблю Усвяты», скамейки и урны. Всего на эти цели потрачены 1,5 млн рублей.

Во многих районах Псковской области ремонтные работы по партпроекту «Городская среда» находятся в активной фазе или завершены. В частности, в Локне работы велись на площади Ленина, где подрядчик отремонтировал тротуары. Финансирование составило 2,4 млн рублей.

В ближайшее время завершится благоустройство территории у центра досуга в Палкино, на это район получил более 2 млн рублей. В данный момент уже уложен новый асфальт, установлены скамейки и урны, отремонтирована лестница.

А в Острове подрядная организация приступила к благоустройству городского парка – освободила зону отдыха от аварийных, ветхих и больных деревьев и начала выравнивать газоны. Также в перечне работ, которые необходимо закончить к 1 ноября: устройство тротуаров из асфальтобетона и брусчатки, установка 28 скамеек и урн, высадка 350 кустарников. На эти цели району предоставлена субсидия в размере 8,7 млн рублей. Кроме того, подписан контракт на обновление освещения парка Победы. Еще порядка 4,6 млн рублей из общей суммы будут направлены на ремонт фонтана.