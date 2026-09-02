Двойной улов: в лесах Бежаницкого района нашли чудо-гриб
Необычный природный феномен (гриб, произрастающий на другом грибе) запечатлела жительница Бежаницкого района Псковской области. Снимком уникальной находки она поделилась с редакцией районной газеты «Сельская новь».
На опубликованном в официальном сообществе издания снимке видно, как на шляпке одного гриба развивается второй, значительно меньший по размеру экземпляр.
Подобный случай, известный в микологии как грибной паразитизм либо результат срастания мицелиев, привлекает внимание любителей тихой охоты и специалистов, поскольку встречается в природе нечасто.
Ранее сообщалось, что в лесах Псковской области, включая юг региона, с приходом дождливой и прохладной погоды начали появляться благородные грибы: белые, подосиновики и подберёзовики.
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