Двойной улов: в лесах Бежаницкого района нашли чудо-гриб

15:40, 02 сентября 2026, ПАИ

Необычный природный феномен (гриб, произрастающий на другом грибе) запечатлела жительница Бежаницкого района Псковской области. Снимком уникальной находки она поделилась с редакцией районной газеты «Сельская новь».

На опубликованном в официальном сообществе издания снимке видно, как на шляпке одного гриба развивается второй, значительно меньший по размеру экземпляр.

Подобный случай, известный в микологии как грибной паразитизм либо результат срастания мицелиев, привлекает внимание любителей тихой охоты и специалистов, поскольку встречается в природе нечасто.

Ранее сообщалось, что в лесах Псковской области, включая юг региона, с приходом дождливой и прохладной погоды начали появляться благородные грибы: белые, подосиновики и подберёзовики.