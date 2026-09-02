В Псковской области направили 227,9 млн рублей на социальные выплаты

16:45, 02 сентября 2026, ПАИ

Министерство социальной защиты Псковской области 2 сентября направило в ГКУ ПО «Центр социальных выплат» 227,9 млн рублей для финансирования мер социальной поддержки жителей региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Средства предназначены в том числе для ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг федеральным льготникам, а также ежегодной компенсации расходов на приобретение твердого топлива для этой категории граждан.

Кроме того, финансирование направлено на меры поддержки тружеников тыла, ветеранов труда Псковской области, реабилитированных лиц и граждан, признанных пострадавшими от политических репрессий.

Получателями выплат также станут сельские специалисты, проживающие в сельской местности, многодетные и опекаемые семьи, а также женщины в связи с рождением первого ребенка.

Часть средств предусмотрена для предоставления субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Денежные средства зачисляются на счета граждан.