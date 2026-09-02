Территорию у памятника в сквере Дома офицеров обустроят в Пскове

16:43, 02 сентября 2026, ПАИ

В сквере у Дома офицеров в Пскове начнут поэтапное благоустройство территории. Об этом в своём официальном канале на платформе MAX сообщил глава города Борис Елкин по итогам рабочего выезда по округу № 5.

В выезде приняли участие председатель Совета руководителей муниципальных образовательных учреждений города Пскова Елена Синёва и депутат Псковской городской Думы Анна Дмитриева.

В голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сквер занял пятое место и не вошёл в число победителей. Тем не менее, как сообщил Борис Елкин, удалось договориться с депутатом Псковской городской Думы Анной Дмитриевой поэтапно благоустраивать территорию у мемориала воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века, изыскивая возможности для экономии.

«Начнём с восстановления зоны вокруг памятника – приведём в порядок таблички с фамилиями и далее будем двигаться шаг за шагом», – отметил глава города.

В последние годы ведётся системная работа по приведению территории в порядок. В 2024 году мемориал был отремонтирован: подрядчик обновил постамент, гранитные плиты с именами погибших и колонны. А в конце 2025 года здесь отремонтировали лестницу, ведущую к мемориалу.