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Общество

«Нейрослоп», «брейнрот» и «вайбкодинг» оказались среди претендентов на «Слово года»

«Колобок», мессенджер «Макс», НПЗ, БПЛА, «нейрослоп» и даже междометие «газ» вошли в топ-40 слов и выражений, претендующих на звание «Слова года-2026». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе импринта «Лингва».

Фото: Централизованная библиотечная система Пскова

В лонг-листе также оказались «брейнрот», «вайбкодинг», «белые списки», «прайм-эра», «промпт», «проявленность», «6-7» («сикс-севен»), «ред-флаг», «локальность», «лор», «отмена», «тревожность» и другие слова и выражения.

Всего в список вошли 40 позиций. При их отборе эксперты учитывали актуальность слова, его популярность и значение — в частности, влияние на общество, культуру и развитие русского языка.

В Рабочую группу экспертов по отбору слов года вошли более 80 человек. Среди них лингвисты, филологи, журналисты, писатели, режиссеры, актеры, медиаперсоны и представители СМИ. К работе также привлечены специалисты МГУ имени М. В. Ломоносова, Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, МГИМО МИД России, РАНХиГС, Института медиа и Школы коммуникаций НИУ ВШЭ.

В этом году организаторы используют сразу три подхода к определению слова года: экспертную оценку Рабочей группы, народное голосование и анализ больших данных, включая изучение наиболее популярных слов в современной литературе.

Концепцией проекта «Слово года-2026» стала «География языка». Победителя объявят на торжественной церемонии в рамках Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№28.

Проект организуют импринт «Лингва», издательство «Мир и Образование» и филологический проект «Скворцовские чтения». Его цель — популяризация словарей, а также сохранение и развитие русского языка. В рамках проекта ежегодно определяют слово, которое наиболее точно отражает общественные настроения и ключевые социокультурные процессы текущего года.

Например в прошлом году государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина выбрал словом года слово «победа».

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