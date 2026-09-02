В псковской школе №23 обновят пол в актовом зале

16:35, 02 сентября 2026, ПАИ

В школе № 23 Пскова заключён контракт на ремонт актового зала. Об этом в своём официальном канале на платформе MAX сообщил глава города Борис Елкин по итогам рабочего выезда по округу № 5.

В выезде приняли участие председатель Совета руководителей муниципальных образовательных учреждений города Пскова Елена Синёва и депутат Псковской городской Думы Анна Дмитриева.

По словам Бориса Елкина, несколько лет назад в школе провели капитальный ремонт, но выделенных средств не хватило на полное обновление здания, поэтому работы продолжают системно. За счёт экономии планируется дополнительно отремонтировать пол в зале и обустроить гардероб для костюмов.

«Дал указание просчитать сметы по другим проблемным участкам: ремонт цоколя и служебного помещения на улице, а также обновление учительских парт в отремонтированных кабинетах», – отметил Борис Елкин.