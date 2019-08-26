Михаил Ведерников съездил в Санкт-Петербург на «Ласточке»

19:24, 26 августа 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников добирался на совещание в Санкт-Петербург на «Ласточке». Об этом глава региона сообщил на своей страничке в «Инстаграме».

«На совещание в Полпредство СЗФО сегодня поехал нашей «Ласточкой». Быстро, удобно, комфортно. Замечательный и вежливый персонал», - написал губернатор.

Также Михаил Ведерников рассказал, что по договорённости с руководством РЖД, в вагонах «Ласточки» размещена информация о туристических объектах Псковской области.

«Как и договаривались с РЖД, внутри размещена информация о достопримечательностях Псковской области», - отметил Михаил Ведерников. Губернатор также сообщил ,что в ближайшее время будет готов презентационный ролик о регионе, который будут показывать в поездах.

Подписчики в своих комментариях пишут, что довольны запуском поезда.

«Хорошая идея была запустить "Ласточку", очень удобно», - пишет alekseev_sergey_1983

«Совсем недавно впервые ездили на «Ласточке» с ребёнком. Невероятно удобно. И персонал — чудо!», - комментирует dashka_scratch.

«Ролик о Псковском крае в поездах очень здорово!», - написала lena.kovaleva1970.