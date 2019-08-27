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Политика

Досрочное голосование стартует в Псковской области 28 августа

28 августа в Псковской области начнётся досрочное голосование. Оно предусмотрено избирательным законодательством для тех избирателей, которые не смогут присутствовать на выборах 8 сентября по уважительной причине. К ним относятся отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и другие, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Досрочное голосование пройдёт в помещениях территориальных избирательных комиссий с 28 августа по 3 сентября, а с 4 по 7 сентября – в помещениях участковых избирательных комиссий в рабочие и в выходные дни согласно графику их работы.

Для досрочного голосования необходимо при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности.

8 сентября в рамках единого дня голосования в Псковской области пройдут 13 избирательных кампаний в 10 муниципальных образованиях региона: довыборы в Псковское областное Собрание по одномандатному избирательному округу № 2 и в Псковскую городскую Думу по одномандатному избирательному округу № 13. А также выборы шести глав районов: Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского.

Кроме того, в Псковском районе пройдут выборы в Собрания депутатов сельских поселений «Середкинская волость» и «Карамышевская волость», довыборы в Собрание депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу № 1, в Собрание депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу № 5 и в Собрание депутатов Дновского района по одномандатным избирательным округам № 1 и № 2.

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