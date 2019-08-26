Роспотребнадзор: Превышение вредных примесей в воздухе после пожара на Запсковье не зафиксировано

11:04, 27 августа 2019, ПАИ

«Превышение предельно допустимой концентрации вредных примесей в воздухе не зафиксировано после пожара на территории предприятия на улице Пожиговской в Пскове», - заявили в Роспотребнадзоре.

Как рассказали корреспонденту Псковского агентства информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации технологического оборудования. Площадь возгорания составила 1 тысячу 200 квадратных метров. Были задействованы для борьбы с огнем 18 единиц техники. Горел битум в промышленном ангаре.