Для тушения пожара в промышленном ангаре на Запсковье задействовали 18 машин

18:56, 26 августа 2019, ПАИ

Пожарные задействовали для тушения пожара в промышленном ангаре на Запсковье 18 единиц техники. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Площадь пожара составила 1 тысячу 200 квадратных метров. Общая площадь помещений - 3 тысячи 600 квадратных метров. «Силы и средства псковского гарнизона выезжали по номеру 1- БИС», - сообщили в ведомстве. В 18:19 было ликвидировано открытое горение. «В ангаре воспламенился хранящийся там битум. Его объемы и причины возгорания устанавливаются в настоящее время», - добавили в ГУ МЧС. В ведомстве уточнили, что пострадавших нет.