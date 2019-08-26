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В Пскове горит ангар предприятия, дым виден за несколько километров от города

В Пскове на Запсковье 26 августа горят помещения одного из предприятий, расположенного на улице Пожиговской. Об этом сообщают очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Чёрный дым виден за несколько километров. Пользователи сообщества делятся фотографиями и видео.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, по предварительной информации, в ангаре хранился битум. Специалисты регионального ведомства выехали на место возгорания. Подробности уточняются.

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