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31 обращение поступило на «горячую линию» для избирателей в Псковской области

31 обращение поступило с момента запуска 8 августа «горячей линии» для избирателей в Псковской области. Из них 18 обращений касаются организации избирательного процесса, 13 – вопросы социально-бытового характера. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель регионального отделения ассоциации юристов России Неля Лебедева.

По словам Нели Лебедевой, в первой категории обращений граждане интересовались, какие выборы будут проходить в Псковской области, можно ли будет проголосовать досрочно и как это сделать, как записаться в наблюдатели, возможно ли будет в Пскове проголосовать через Интернет.

Также на «горячую линию» поступили несколько обращений от избирателей Санкт-Петербурга, проживающих в летний период в Псковской области, с вопросами о том, как и где можно проголосовать за губернатора Санкт-Петербурга. Такие вопросы поступили из Бежаницкого, Пушкиногорского, Гдовского районов. «По данным обращениям операторы дают подробные разъяснения избирателям. Жалоб на нарушение избирательного законодательства на текущий момент на «линию» не поступало», - отметила Неля Лебедева.

В категории социально-бытовые вопросы поступило несколько жалоб по теме здравоохранения. В частности, жалобы на отсутствие врачей специалистов, отсутствие в Псковской области аппарата для лечения глаукомы, из Пыталово поступило обращение, касающееся льготных лекарств. «Такие обращения будут обобщены и по итогам работы «горячей линии» информацию направят в комитет по здравоохранению», - подчеркнула Неля Лебедева. Поступали жалобы и на ЖКХ. По таким вопросам, требующим консультаций специалистов, граждане записаны на прием к юристу по вопросам ЖКХ.

«Горячая линия» по номеру 8 (900) 995-64-01 работает с 8 августа по 7 сентября по будням с 9:00 до 18:00, а 8 сентября, в Единый день голосования, – с 8:00 до 22:00.

8 сентября в рамках Единого дня голосования в Псковской области пройдут 13 избирательных кампаний в 10 муниципальных образованиях региона: довыборы в Псковское областное Собрание по одномандатному избирательному округу № 2 и в Псковскую городскую Думу по одномандатному избирательному округу № 13. А также выборы шести глав районов: Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского.

Кроме того, в Псковском районе пройдут выборы в Собрания депутатов сельских поселений «Середкинская волость» и «Карамышевская волость», довыборы в Собрание депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу № 1, в Собрание депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу № 5 и в Собрание депутатов Дновского района по одномандатным избирательным округам № 1 и № 2.

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