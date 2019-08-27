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Общество

Нарушения при эксплуатации железнодорожных путей выявлены в Новосокольническом районе

В Новосокольническом районе великолукская транспортная прокуратура выявила нарушения при эксплуатации железнодорожных путей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что на железнодорожных путях общего пользования в Новосокольнической дистанции пути Октябрьской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» не соблюдаются нормы технических требований по их содержанию, нарушается периодичность проведения капитальных ремонтов.

В этой связи прокуратура внесла представление начальнику Новосокольнической дистанции пути, в отношении двух должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования). Устранение нарушений контролирует надзорное ведомство.

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