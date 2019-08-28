Петр Крупеня поздравил юных участников велопробега в Печорском районе

21:48, 28 августа 2019, ПАИ

Велопробег состоялся в Изборско-Мальской долине 27 августа, в котором приняли участие воспитанники учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детская деревня - SOS Псков». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, мероприятие было приурочено к 12-ой годовщине образования Следственного комитета при прокуратуре России.

На финише юных спортсменов встретил руководитель областного СУ СК России Петр Крупеня. Он поздравил их с успешным преодолением 30-километрового маршрута и пожелал не забывать о здоровом образе жизни, добиваться новых спортивных побед.

Кроме этого, он пригласил ребят попробовать свои силы при поступлении в образовательные учреждения системы Следственного комитета России, пообещав оказать им всевозможную помощь и поддержку. Затем ребятам вручили сладкие подарки, сувениры и дипломы.

Следственное управление выразило благодарность директору учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детская деревня – SOS Псков» Игорю Соловьеву за идею и личное участие в велопробеге, директору ГБУ ДО Псковской области «Центр спортивной подготовки» Андрею Сидорову за помощь в организации мероприятия и личное сопровождение ребят по всему маршруту следования, а также директору парка активного отдыха «Мальская долина» Владимиру Селиверстову за предоставленную инфраструктуру.