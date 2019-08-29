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Общество

Дорогу до деревни Подборовье-3 отремонтировали в Псковском районе

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Псковавтодор завершил ремонт автомобильной дороги от трассы М-20 до деревни Подборовье-3 в Псковском районе, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

  • Ремонт автомобильной дороги от трассы М-20 до деревни Подборовье-3 в Псковском районе
    Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
  • Ремонт автомобильной дороги от трассы М-20 до деревни Подборовье-3 в Псковском районе
    Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
  • Ремонт автомобильной дороги от трассы М-20 до деревни Подборовье-3 в Псковском районе
    Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
  • Ремонт автомобильной дороги от трассы М-20 до деревни Подборовье-3 в Псковском районе
    Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
  • Ремонт автомобильной дороги от трассы М-20 до деревни Подборовье-3 в Псковском районе
    Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
  • Ремонт автомобильной дороги от трассы М-20 до деревни Подборовье-3 в Псковском районе
    Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

На участке протяжённостью 1,1 км привели в порядок водопропускную железобетонную трубу и автобусную остановку. Кроме этого, отремонтировали покрытие проезжей части и восстановили профиль водоотводных канав, установили дорожные знаки и нанесли дорожную разметку.

Ремонт дороги прошел рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», добавили в комитете.

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