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Уголовное наказание грозит псковскому пенсионеру за изготовление пригодного для стрельбы обреза

Три факта незаконного оборота оружия и боеприпасов выявили полицейские в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД России.

Так, 70-летний пскович незаконно внес конструктивные изменения в свое охотничье ружье «Сайга-12». У пенсионера получился пригодный для стрельбы обрез 12 калибра.

В деревне Залог Новоржевского района в ходе обыска в частном доме 25-летнего местного жителя полицейские нашли 4 банки пороха массой более 500 грамм. Порох он хранил с ноября 2017 года. А в деревне Палицы Стругокрасненского района 37 -летний мужчина незаконно хранил в своем сарае оборонительную осколочную гранату Ф-1.

Сейчас полицейские устанавливают происхождение выявленного арсенала. По указанным фактам возбуждены уголовные дела, добавили в ведомстве.

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