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Умер актер Александр Числов

29 августа на 55-ом году жизни в больнице от пневмонии скончался российский актер Александр Числов, сообщает «Комсомольская правда».

В больницу актёр с подозрением на пневмонию был доставлен в середине августа. Усложнили болезнь и проблемы с психикой, которые были вызваны злоупотреблением алкоголя.

Александр Числов за жизнь сыграл более 250 ролей в фильмах и сериалах. В частности, актера можно увидеть в киноленте «Легенда № 17», в сериал «Глухарь», «Участок» и многих других. Его называли актером второго плана. Но каждая из ролей запоминалась зрителю. О времени и месте прощания пока не сообщается. 

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