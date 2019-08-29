Умер актер Александр Числов

18:02, 29 августа 2019, ПАИ

29 августа на 55-ом году жизни в больнице от пневмонии скончался российский актер Александр Числов, сообщает «Комсомольская правда».

В больницу актёр с подозрением на пневмонию был доставлен в середине августа. Усложнили болезнь и проблемы с психикой, которые были вызваны злоупотреблением алкоголя.

Александр Числов за жизнь сыграл более 250 ролей в фильмах и сериалах. В частности, актера можно увидеть в киноленте «Легенда № 17», в сериал «Глухарь», «Участок» и многих других. Его называли актером второго плана. Но каждая из ролей запоминалась зрителю. О времени и месте прощания пока не сообщается.