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Общество

Новые медицинские специальности появятся в России

В России в ближайшее время могут появиться две новые медицинские специальности: IT-менеджер здоровья и дизайнер-архитектор человеческого тела, сообщает News.ru.

Появление IT-менеджера здоровья анонсировала заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семёнова. Она отметила, что данный специалист с помощью программного обеспечения различных гаджетов будет моделировать лечение человека и отслеживать состояние его здоровья. По её словам, таких специалистов будут готовить в медицинских вузах.

Ещё одну новую специальность анонсировала главный внештатный специалист — пластический хирург министерства здравоохранения России и департамента здравоохранения Москвы Наталья Мантурова. По её словам, совсем скоро в российской пластической хирургии появится специальность «дизайнер-архитектор человеческого тела». Данный врач будет работать в паре с пластическим хирургом. Он будет помогать людям в улучшении внешнего вида и моделировании идеального, по их представлениям, тела.

Новые медицинские специальности могут появиться в рамках нового образовательного стандарта Минздрава по специальности «пластическая хирургия». Соответствующий документ планируется рассмотреть в текущем году.

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