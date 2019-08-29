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Общество

Елена Полонская ознакомилась с проблемами жителей домов на улице Юбилейной

29 августа исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская выехала на свой избирательный округ №8 по обращениям граждан. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, руководитель города выслушала жалобы жильцов домов на улице Юбилейной.

В частности, жильцы дома №73а на улице Юбилейной сообщили Елене Полонской, что в подвале их дома собирается вода. Это создает сырость, плесень и неприятный запах. И. п. главы города совместно с представителями управляющей компании осмотрела указанный участок. Сантехник управляющей компании доложил, что проблема кроется в непроходимости труб, но ситуацию держат на контроле - влажные участки засыпали песком.

После этого Елена Полонская вместе с представителями управления строительства и капитального ремонта администрации Пскова, управляющей компании и подрядной организации осмотрела дом №83а на улице Юбилейной. Здесь в ходе ремонта вокруг дома уложили бетонные отмостки, однако, по словам жителей, бетон уже потрескался, и в дожди вокруг дома стоит вода.

Подрядчик в рамках гарантийных обязательств наложил дополнительные швы и выровнял покрытие на отдельных участках отмостков. Елена Полонская предложила написать обращение в Стройтехнадзор с просьбой оценить качество выполненных работ, и на основании предписания подрядная организация будет обязана устранить все замечания. В то же время подрядчик взял на себя обязательства в течение двух недель ликвидировать недочеты на двух участках отмостков, выявленных в ходе осмотра.

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