Великолучанин попал в больницу после удара пивной кружкой по голове

13:52, 30 августа 2019, ПАИ

В Великих Луках местный житель ударил мужчину пивной кружкой по голове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

28 августа 26-летний великолучанин пришел в гости к своему знакомому на улице Заслонова. В ходе застолья мужчины поссорились, и 39-летний хозяин квартиры ударил великолучанина пивной кружкой по голове. Мужчину доставили в больницу с переломом костей черепа, множественными ссадинами и ранами головы.

Полиция задержала преступника, он признался в содеянном. Безработный великолучанин оказался ранее судим за кражи и убийство по неосторожности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).