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Житель Палкинского района отправился в колонию за удар ножом

В Палкинском районе 42-летнего местного жителя приговорили к 3 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год за удар мужчины ножом в грудь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Палкинского района.

В декабре 2018 года в одной из деревень района между двумя нетрезвыми мужчина произошел конфликт, в ходе которого один из них взял нож и ударил другого в грудь два раза.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия). Подсудимый ранее уже совершал подобные преступления, добавили в ведомстве.

 

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