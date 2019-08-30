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Экономика

Силуанов: реального сокращения малых и средних предприятий в России не произошло

Реального сокращения числа малых и средних предприятий (МСП) в России не произошло, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя соответствующую информацию в СМИ.

«Если смотреть формально, то, действительно, количество МСП за прошлый год сократилось на 85 тыс. единиц и составило 5 млн 836 тыс. субъектов МСП. Если говорить по количеству занятых, то это уменьшение составило 573 тыс. человек, на 573 тыс. человек меньше, чем за 2017 год, то есть примерно 3%. Но в чем причина? В первую очередь, выросли предприятия, которые перешли в больший бизнес - количество таких предприятий МСП увеличилось», - сказал Силуанов на совещании по реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» в Калининграде, передает ТАСС.

Кроме того, более 2,3 тыс. субъектов МСП превысили пороговые значения по доходу. А почти 600 тыс. субъектов МСП просто не представили отчетность, хотя, по данным налоговой службы, эти предприятия продолжали свою деятельность в качестве налогоплательщиков.

«Поэтому, по данным налоговой службы и Корпорации МСП, реального сокращения малых предприятий не произошло», - отметил Силуанов.

 

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