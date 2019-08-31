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Экономика

«Дорожную карту» по развитию технологического предпринимательства представила на Госсовете Нинель Салагаева

Фото пресс-службы правительства Калининградской области

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева представила наработки подгруппы «Технологическое предпринимательство» на заседании рабочей группы Госсовета РФ в Калининграде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В апреле губернатор Псковской области Михаил Ведерников возглавил подгруппу «Технологическое предпринимательство» рабочей группы «Малое и среднее предпринимательство» Госсовета РФ.

Участники обсудили вопросы реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», предложения по усовершенствованию законодательной базы, региональные аспекты развития малого и среднего бизнеса.

Нинель Салагаева рассказала участникам заседания о результатах работы подгруппы «Технологическое предпринимательство». «Были проанализированы основные барьеры, препятствующие развитию технологического предпринимательства в стране, исходя из которых разработаны конкретные проектные решения», — сообщила она. Вице-губернатор обратила внимание, что к работе удалось привлечь проектный офис на базе Псковского государственного университета, созданный по инициативе и при поддержке главы региона.

В результате обработки и систематизации все предложения были сгруппированы в «дорожную карту» по четырем основным направлениям: совершенствование нормативно-правового регулирования, финансовая поддержка, совершенствование инфраструктуры поддержки и механизмов развития технологического предпринимательства.

Самое большое количество предложений поступило по внесению изменений в нормативно-правовую базу. Они касались развития технопарков, создания благоприятствующего налогового режима для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, продления и совершенствования льгот по страховым взносам для резидентов технико-внедренческих особых экономических зон.

Направление по совершенствованию инфраструктуры поддержки технологического предпринимательства позволит удовлетворить внутренний спрос бизнеса на технологические разработки, а «Совершенствование механизмов развития технологического предпринимательства» предполагает, например, реализацию проектов по выращиванию национальных технологических чемпионов. Нинель Салагаева также отметила работу по поддержке быстрорастущих инновационных компаний.

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