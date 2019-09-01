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Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем знаний

С началом нового учебного года, с Днем знаний поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников учеников, их родителей и педагогов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе главы региона. По словам губернатора, традиции 1 сентября хорошо знакомы каждому из нас.

В Псковской области за парты сядут 66 тысяч ребят, в средние учебные заведения придут 8,2 тысячи студентов, 6,5 тысяч - в университеты и институты. «Приятно отметить, что по сравнению с прошлым годом заметно, почти на 700 человек, выросло число главных героев сегодняшнего дня — первоклассников. Первый раз в первый класс отправляется 7,9 тысяч наших детей», - сказал глава региона.

Для всех учеников и студентов - это пора открытий и ответов на непростые вызовы. Это время напряженной работы педагогов. «Я желаю каждому из вас счастья и удачи на этом пути. Мы, со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы наша образовательная система была комфортной для каждого ее участника», - отметил Михаил Ведерников. 

Губернатор подчеркнул, что в настоящее время в регионе уделено значительное внимание строительству новых школ, технопарков. Осуществляются меры поддержки педагогов. «Впереди еще много работы, но, я рассчитываю, что положительные изменения затронут каждого жителя нашей области», - добавил глава региона.

Он пожелал ученикам, студентам и педагогам счастливого, плодотворного года, наполненного творчеством и победами. 

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