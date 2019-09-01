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Общество

В Риге питание в детских садах с 1 сентября стало бесплатным

Завтраки, обеды и полдники всем детям в дошкольных образовательных учреждениях Риги (Латвия) с 1 сентября 2019 года станут бесплатными для родителей. Об этом пишет DELFI со ссылкой на решение Рижской думы. 

Распространяется действие нормативного акта не только на муниципальные садики, но и на частные. Относится это и к учреждениям, работающим в 24-часовом режиме. Частные садики получат средства в размере 1,99 евро на питание в день для одного ребенка, муниципальные - 1,99 евро на обед или 2,21 евро на завтрак, обед, полдник и ужин. 

 

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