В Риге питание в детских садах с 1 сентября стало бесплатным

11:17, 01 сентября 2019, ПАИ

Завтраки, обеды и полдники всем детям в дошкольных образовательных учреждениях Риги (Латвия) с 1 сентября 2019 года станут бесплатными для родителей. Об этом пишет DELFI со ссылкой на решение Рижской думы.

Распространяется действие нормативного акта не только на муниципальные садики, но и на частные. Относится это и к учреждениям, работающим в 24-часовом режиме. Частные садики получат средства в размере 1,99 евро на питание в день для одного ребенка, муниципальные - 1,99 евро на обед или 2,21 евро на завтрак, обед, полдник и ужин.