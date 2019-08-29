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У пенсионерки в Великих Луках взломали дверь квартиры и вынесли телевизор

У 80-летней жительницы Великих Лук взломали дверь квартиры и унесли телевизор. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пожилая женщина обратилась в полицию за помощью 31 августа. Кто-то побывал в ее квартире на улице Мурманской. Дверь оказалась взломана, а в комнате из ее личных вещей пропал только телевизор. Его хозяйка оценила в 20 тысяч рублей. 

В ведомстве рассказали, что установить личность подозреваемого удалось быстро. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель, 1996 года рождения. Мужчина уже отбывал наказание за кражи, грабежи и вымогательство даже с лишением людей свободы. Великолучанина задержали, к этому моменту он во всем сознался. 

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

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