У пенсионерки в Великих Луках взломали дверь квартиры и вынесли телевизор

14:05, 01 сентября 2019, ПАИ

У 80-летней жительницы Великих Лук взломали дверь квартиры и унесли телевизор. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пожилая женщина обратилась в полицию за помощью 31 августа. Кто-то побывал в ее квартире на улице Мурманской. Дверь оказалась взломана, а в комнате из ее личных вещей пропал только телевизор. Его хозяйка оценила в 20 тысяч рублей.

В ведомстве рассказали, что установить личность подозреваемого удалось быстро. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель, 1996 года рождения. Мужчина уже отбывал наказание за кражи, грабежи и вымогательство даже с лишением людей свободы. Великолучанина задержали, к этому моменту он во всем сознался.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.