Автомобиль сбил пешехода под Великими Луками и скрылся

11:00, 02 сентября 2019, ПАИ

1 сентября в 4:30 на 5-м километре дороги Великие Луки - Подберезье неустановленный автомобиль сбил 22-летнего молодого человека. Пешеход был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом бедра. Машина с места происшествия скрылась. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.

В этот же день в 12:50 на 440-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель в Опочецком районе 29-летний водитель грузового автомобиля Mercedes с прицепом, по предварительным данным, не справился с управлением. В результате машина выехала на полосу встречного движения, опрокинулась и столкнулась с «Ладой Приорой» под управлением 33-летнего мужчины. Водитель большегруза получил травму головы и ушибы. Он помещён в больницу. Сидевшему за рулём «Лады» мужчине госпитализация не потребовалась, у него – незначительные повреждения.

31 августа около 21:00 в Великих Луках на набережной Рябики опрокинулся мопед, которым управлял 54-летний мужчина. У водителя диагностировали закрытые переломы ребёр, ушибы. Он был доставлен в больницу.

Ещё один человек в этот день пострадал в ДТП, которое произошло в 21:50 на 24-м километре дороги Порхов – Дно. Там 55-летний водитель автомашины «Фольскваген» сбил 31-летнего велосипедиста, который в результате был госпитализирован. У него выявили закрытую черепно-мозговую травму, ссадины, ушибы.