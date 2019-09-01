Президент Польши: Сотрудничество с Россией в прежнем режиме невозможно

15:27, 02 сентября 2019, ПАИ

Сотрудничество с Россией в прежнем режиме невозможно, заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции в Варшаве с вице-президентом США Майклом Пенсом. Так он ответил на вопрос о том, поддерживает ли польская сторона возвращение к формату G8 с участием РФ, сообщает ТАСС.

Дуда заявил, что в последние годы Россия «реализует имперские амбиции путем военных действий и изменения границ».

«Россия в последние годы предпринимает такие действия, на которые не может смотреть равнодушно никто, кто уважает международное право и свободу других стран и народов. В этом контексте стоит задать себе вопрос, стоит ли подходить к России по принципу business as usual, то есть сотрудничать с ней в своих интересах. Я считаю, что нельзя», - отметил президент Польши.

На этой же пресс-конференции Майкл Пенс сообщил, что, возможно, уже этой осенью президент США Дональд Трам посетит Польшу с официальным визитом.

Трамп должен был посетить Польшу с визитом 1-2 сентября, однако отменил поездку из-за надвигающегося на США урагана «Дориан». Тогда было принято решение, что в Варшаву полетит Пенс.