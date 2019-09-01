Шесть политических партий ликвидировали в России

18:00, 02 сентября 2019, ПАИ

Шесть политических партий ликвидировали в России, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство юстиции.

В частности, прекратили своё существование «Народная партия «За женщин России», политическая партия «Союз горожан», всероссийская политическая партия «Народная партия России», всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России», всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России», политическая партия «Города России».

Партии ликвидированы из-за несоблюдения требований действующего законодательства об участии в выборах: одним из обязательных требований является их участие в избирательных кампаниях. Если в течение семи лет подряд партия не участвовала в выборах, она может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ. После вступления решения суда о ликвидации в силу в установленном законом порядке политическая партия исключается из списка политических партий, имеющих право принимать участие в выборах.

По прогнозам, примерно треть из ныне существующих партий к концу года может быть ликвидирована из-за несоответствий требованиям законодательства.