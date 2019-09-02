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Общество

В Челябинской области в День знаний звучала песня «Рюмка водки на столе»

Жителей поселка Новосинеглазово Челябинской области удивил выбор репертуара для концерта в честь 1 сентября, пишет РИА Новости.

В День знаний на площади перед местным ДК выступала кавер-группа «Сентябрь». Несмотря на то, что среди зрителей было много детей, артисты пели в основном «взрослые песни». Так, один из музыкантов сказал в микрофон, что есть повод выпить, после чего были исполнены «Рюмка водки» Григория Лепса и «WWW» группы «Ленинград».

Видео концерта опубликовали в местных группах в социальной сети «ВКонтакте».Видеозапись с мероприятия была опубликована на канале поселка в YouTube.

После этого депутат Челябинской городской думы Виталий Паутов опроверг информацию о выборе песни «Рюмка водки на столе» для репертуара концерта для школьников в честь Дня знаний в поселке Новосинеглазово, пишет РБК.

Паутов сообщил изданию, что концерт был организован в честь открытия в посёлке отреставрированного Дома культуры и не имеет отношения к началу учебного года.

«Концерт в честь Дома культуры в Новосинеглазово проходил вчера — 1 сентября — в моем родном посёлке и никак не связан с началом учебного года. Это уже в СМИ все перемешалось в кучу», — сообщил РБК депутат. По словам Паутова, концерт был устроен для всех, а песни Григория Лепса и группы «Ленинград» под конец праздника попросили исполнить взрослые жители посёлка.

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