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Бесплатные концерты творческой школы «Терем-квартета» пройдут в «Михайловском»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает псковичей и гостей региона на бесплатные концерты воспитанников творческой школы петербургского «Терем-квартета». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Участники творческой школы «Терем-квартета» в «Михайловском». Фото со станицы музея-заповедника в социальной сети

«Этот уникальный ансамбль давно и по праву считается одной из визитных карточек культурной столицы. В своё время музыканты, создавшие его, первыми среди исполнителей на русских народных инструментах обратились к классическому кроссоверу. Участники Мирового фестиваля этнической музыки в Будапеште, позже они организовали свой Фестиваль мировой музыки в Санкт-Петербурге и, здесь же, Первый международный конкурс камерных инструментальных ансамблей Terem Crossover», – напомнили в музее.

Один из самых важных социальных проектов «Терем-квартета» – конкурс «ТеремОК!» для талантливых детей и творческая школа, участники которой – педагоги-музыканты и их ученики со всей России.

Концерты воспитанников «Теремка» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» пройдут уже на следующей неделе. Первый из них назначен на 11 июля, он называется «У мельницы в Бугрово». Второй, ко дню Петра и Павла, 12 июля, проведут в музее-усадьбе Ганнибалов «Петровское». Заключительный концерт этого цикла будет дан 14 июля в научно-культурном центре Пушкинского заповедника (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Начало концертов в 16:00. Возрастная рекомендация для слушательской аудитории – 6+.

Вход на концерты свободный для всех желающих.

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