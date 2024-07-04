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Общество

Костюмированный фестиваль сапсёрфинга пройдёт в Пскове в День города

Фестиваль сапсёрфинга «Псков Sup Фест» пройдёт в День города, 27 июля, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Костюмированный фестиваль сапсёрфинга пройдёт в Пскове в День города. Фото из Telegram-кагала Бориса Елкина

Жители и гости города могут принять участие в костюмированном заплыве. При необходимости сап можно взять в аренду, а первые сто человек, прошедших регистрацию, смогут получить сап для участия бесплатно.

«Главное условие – наличие костюма! Автор самого оригинального наряда получит сап в подарок», – отметил глава Пскова.

В этом году старт и финиш заплыва переносятся на набережную реки Великой у дома № 4 на улице Георгиевской. С 11:00 до 15:00 здесь будут работать интерактивные площадки. Карнавал начнётся в 12:00.

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