Ромашковая локация для фото появилась в Псковской области

18:47, 04 июля 2024, ПАИ

В Псковской области появилась новая локация для фотосессий – ромашковые поля.

В соцсетях псковичи активно деляться фотографиями с полей, полностью засеянных ромашками.

В частности, глава Куньинского района отметил в своём Telegram-канале: «Ромашковые поля рядом с Великими Луками (по дороге в Усвяты) поражают своей красотой!»

Кроме того, в соцсетях люди активно обсуждают, что это за поля и откуда появились ромашки.

Ранее в регионе особой популярностью у псковичей пользовались маковые и люпиновые поля.