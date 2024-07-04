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Общество

Ромашковая локация для фото появилась в Псковской области

В Псковской области появилась новая локация для фотосессий – ромашковые поля.

Фото: Telegram-канал главы Куньинского района Олега Лебедева

В соцсетях псковичи активно деляться фотографиями с полей, полностью засеянных ромашками.

В частности, глава Куньинского района отметил в своём Telegram-канале: «Ромашковые поля рядом с Великими Луками (по дороге в Усвяты) поражают своей красотой!»

Кроме того, в соцсетях люди активно обсуждают, что это за поля и откуда появились ромашки.

Ранее в регионе особой популярностью у псковичей пользовались маковые и люпиновые поля.

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