Ромашковая локация для фото появилась в Псковской области
В Псковской области появилась новая локация для фотосессий – ромашковые поля.
В соцсетях псковичи активно деляться фотографиями с полей, полностью засеянных ромашками.
В частности, глава Куньинского района отметил в своём Telegram-канале: «Ромашковые поля рядом с Великими Луками (по дороге в Усвяты) поражают своей красотой!»
Кроме того, в соцсетях люди активно обсуждают, что это за поля и откуда появились ромашки.
Ранее в регионе особой популярностью у псковичей пользовались маковые и люпиновые поля.
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