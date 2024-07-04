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Сроки завершения строительства экотехнопарка обсудили в Псковском областном Собрании

Вопрос, связанный с финансированием строительства в Псковской области современного комплекса по обработке и утилизации отходов, рассмотрел комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов на внеочередном заседании под председательством Андрея Козлова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Заместитель губернатора Игорь Шатурный поблагодарил депутатов за оперативный отклик на просьбу правительства согласовать изменения государственной программы «Обращение с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, на территории Псковской области», которые позволят привлечь необходимые финансовые ресурсы на продолжение строительства экотехнопарка в соответствии с установленным графиком.

Как напомнил вице-губернатор, сумма выделенных на строительство экотехнопарка федеральных средств на сегодня составляет порядка 1,8 млрд рублей при общей стоимости 4,1 млрд рублей. Оперативное привлечение кредитных заимствований позволит региону продолжать реализацию стратегического проекта без задержек.

Депутат Виктор Антонов поинтересовался, на какой стадии находится строительство экотехнопарка.

«На сегодняшний момент все подготовительные работы завершены. Весной там был сильно обводнённый участок, поэтому пришлось отводить воду. Сделали все проезды, практически достроен фундамент. К 20-му числу приступают к монтажу металлоконструкций для основного цеха мусоросортировки», – рассказал об этапах реализации проекта вице-губернатор.

Председатель комитета Андрей Козлов попросил представителя исполнительной власти озвучить реалистичные сроки сдачи объекта в эксплуатацию.

«Задача стоит до конца этого года обеспечить полную строительную готовность, – заверил Игорь Шатурный. – Понятно, что надо будет дополнительно формировать пакет документов, но мы планируем, чтобы уже в январе-феврале 2025 года туда начали возить отходы, потому что мы всё видим, что происходит с нашим полигоном».

Депутаты согласовали предложенные изменения государственной программы, направленные на обеспечение проведения мероприятий по формированию в регионе комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

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